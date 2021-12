Viagem no Tempo: Hollyfield, campeão de boxe supermédio

Quem é fã do boxe baiano certamente já ouviu falar em Reginaldo Andrade, o Hollyfield. Hoje, aos 47 anos, ele está aposentado dos ringues. Porém, há exatamente 20 anos, o pugilista celebrava a conquista do título brasileiro de boxe profissional categoria supermédio.

A memorável luta aconteceu no então templo do boxe estadual: o saudoso Ginásio Antônio Balbino. Hollyfield - que após a carreira de boxer participou de quadros de humor na TV Aratu, como comentarista e repórter- venceu por nocaute o paulista Edson Liberato, no segundo assalto.

O público, que se espalhou pelas arquibancadas,cadeiras e até pelo meio da quadra do Balbininho, foi ao delírio com o desempenho do baiano. Afinal, com o triunfo, Hollyfield faturou o cinturão da categoria, que pertencia ao seu arquirrival, Luciano "Todo Duro".

Curiosamente, o pernambucano renunciara ao título para não ter que lutar contra o rival Hollyfield.

Todo Duro

Na época, a rivalidade entre os dois pugilistas, que se perpetuou por anos, vivia seu auge.

Exemplo claro ocorreu logo após a vitória sobre Edson Liberato. Já em posse do novo cinturão, Hollyfield, ainda no ringue do Balbininho, aproveitou para dar umrecado ao rival pernambucano.

"Vou massacrá-lo. Ele vai apanhar tanto que vai pensar que está em outro planeta quando acordar do coma. E, aproveitando, quero dizer outra coisa a Todo Duro: ele pode se preparar para apanhar, porque a luta com ele ainda não acabou", disse o pugilista baiano, referindo-se a um combate amistoso entre os dois, em meados do mesmo ano (1993), no Recife.

Na circunstância citada, Luciano Todo Duro havia vencido o embate num veredicto dos arbitros locais bastante contestado.

"Nunca aceitei aquela derrota, muitas vezes acordo à noite perturbado por aquela decisão injusta dos juízes pois eu saí do ringue para jantar no hotel, enquanto ele, de tanto apanhar, foi parar no hospital", dizia Hollyfield ao A TARDE.

A rivalidade implacável com o pugilista pernambucano rendeu, ao todo, seis lutas. Cada um venceu três. Um esperado tira-teima, porém, nunca ocorreu.

Em 2012, foi lançado o documentário "Vou Estraçaiá", do diretor Tiago Leitão, que narra parte da trajetória de Luciano Todo Duro. O filme relata de forma bem humorada os entreveros - caracterizados por pirraças, trocas de insultos e até brigas com luta corporal em pesagens em programas de televisão-entre os dois pugilistas.

