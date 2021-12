Viáfara volta ao time do Vitória após três partidas contundido

O principal destaque no treino do Vitória desta terça, 17, no Barradão, foi a confirmação da presença do goleiro Viáfara entre os 21 jogadores relacionados para a delegação que viaja nesta quarta-feira, 18, para dois jogos fora de casa: quinta, 19, às 21h50, contra o Palmeiras pela Copa Sul-Americana, e no domingo, 22, às 18h30, contra o Cruzeiro, pela Série A do Brasileirão.



Viáfara se contundiu logo após a final da Copa do Brasil, ficando fora das partidas contra Vasco e Santos, pelo Brasileiro, e a partida de ida da Copa Sul-Americana contra o Palmeiras.

adblock ativo