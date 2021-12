Viáfara apoia Jean e alerta o Vitória da Conquista

A dois dias da primeira partida entre Vitória da Conquista e Bahia pela final do Campeonato Baiano de 2015, o goleiro do time alviverde, o colombiano Viáfara, deixou de lado, por um momento, o clima de rivalidade.



Nesta quinta, 23, ele publicou em sua conta pessoal no Instagram uma mensagem de apoio ao goleiro Jean, do Bahia, que havia falhado feio no gol da derrota por 1 a 0 diante do Ceará na Fonte Nova, na primeira decisão da Copa do Nordeste. "Levanta a cabeça, garoto, só foi um acidente...", destaca parte do texto de Viáfara.



Dentro de campo, porém, a partir do momento em que o Bode e o Tricolor passarem a medir forças, domingo, em Vitória da Conquista, não haverá moleza. Pelo menos este é o discurso do colombiano. Na sua opinião, o revés de quarta-feira, 22, do Esquadrão pode influenciar diretamente o resultado do próximo jogo.



"Acredito que o Bahia vai partir para cima, querendo demonstrar que a derrota diante do Ceará foi um imprevisto. Neste cenário é que podemos nos aproveitar. Vamos jogar com inteligência, cautela e tentaremos, ao máximo, aproveitar todas as chances que tivermos", afirmou Viáfara.



Ele conta que permanece em tratamento intensivo após levar uma pancada nas costas, na semifinal do Baiano, diante do Colo Colo, domingo passado. O goleiro se mantém confiante em sua presença no duelo. O camisa 1 destaca ainda que "será muito importante fazer valer o mando de campo e contar com o apoio da torcida no primeiro jogo da final".



"Precisamos reverter a vantagem (de dois resultados equivalentes) do Bahia", ressaltou Viáfara, o atleta mais experiente do elenco alviverde, com 37 anos.



"A atmosfera da cidade é maravilhosa. Não se fala em outro assunto a não ser nesse jogo", relatou o presidente do Bode, Ederlane Amorim. Ao todo, sua diretoria colocou à disposição ingressos para a carga máxima de 12.900 lugares do estádio Lomanto Júnior.



Hoje, a partir das 15h, o elenco alviverde inicia a concentração para a final. Para o duelo, o treinador Evandro Guimarães poderá escalar novamente o lateral Mateus Leoni, que cumpriu suspensão.



Colo Colo x Juazeirense



Eliminados nas semifinais do Estadual, respectivamente diante de Vitória da Conquista e Bahia, Colo Colo e Juazeirense iniciarão, amanhã, a partir das 17h, em Ilhéus, a briga pelo terceiro lugar da competição. O duelo de volta será em Juazeiro, sexta-feira.



O vencedor desta disputa terá a opção de atuar na Copa do Nordeste 2016 ou na Série D do Brasileiro deste ano. Caso a escolha seja o torneio regional, o quarto colocado então herdará a vaga no campeonato nacional.

