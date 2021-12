Vettel vence no Brasil e adia decisão do título

Numa dobradinha da equipe Red Bull, o piloto alemão Sebastian Vettel venceu o GP do Brasil de Fórmula 1, neste domingo, em Interlagos. O australiano Mark Webber terminou na segunda colocação, enquanto o espanhol Fernando Alonso levou a Ferrari ao terceiro lugar e manteve a liderança do campeonato. Com isso, a decisão do título ficou para a última etapa da temporada, no próximo domingo, em Abu Dabi.



Agora, Alonso lidera o campeonato com 246 pontos, com apenas oito de vantagem sobre Webber. Os dois seguem sendo os principais candidatos ao título. Mas, com a vitória no Brasil, Vettel também tem chances reais de ser o campeão da Fórmula 1 em 2010 - o alemão soma 231 pontos. Enquanto isso, a equipe Red Bull já garantiu o Mundial de Construtores.

