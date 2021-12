Vettel vence GP de Cingapura

Sebastian Vettel (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prêmio de Cingapura, seguido pelo inglês Jenson Button (McLaren) e pelo espanhol Fernando Alonso (Ferrari), que com a terceira posição segue na liderança do Mundial.

A corrida, que foi marcada pelo abandono do inglês Lewis Hamilton (McLaren) quando liderava a prova na volta 23, foi encerrada com 59 das 61 voltas completadas pelo limite de tempo de duas horas, após duas entradas do safety car.

O bicampeão mundial espanhol, que largou em quinto, conseguiu terminar em terceiro ao aproveitar o abandono de Hamilton, um de seus principais rivais na luta pelo título. Desta maneira, o pódio de Alonso lhe permite seguir liderando o Mundial, com 29 pontos de vantagem sobre Vettel e 52 sobre Hamilton.

Com sua segunda vitória na temporada, Vettel alcançou uma marca importante: igualou as 23 vitórias do brasileiro tricampeão Nelson Piquet e entrou no Top 10 dos maiores vencedores da história da F-1.

Os brasileiros Felipe Massa e Bruno Senna protagonizaram belas provas de recuperação e um dos duelos mais interessantes da noite no circuito de Marina Bay. Os dois disputaram a nona colocação na 43ª volta e chegaram a se tocar, mas o piloto mais experiente acabou levando a melhor.

No fim, a oitava colocação acabou sendo um ótimo prêmio de consolação para Massa, que havia largado em 13º e despencado para a última posição após ser tocado por Vitaly Petrov no início da corrida.

Por sua vez, Bruno, que chegou a perder a décima posição para Mark Webber, abandonou a prova na última volta por problemas mecânicos.

