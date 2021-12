Vettel vence GP de Bahrein e continua líder do mundial

O piloto alemão Sebastian Vettel, atual tricampeão mundial, mostrou todo seu talento para vencer com certa facilidade o Grande Prêmio do Bahrein, quarta prova da temporada mundial da Fórmula 1, superando os dois pilotos da Lotus, o finlandês Kimi Raikkonen e o francês Romain Grosjean, que completam o pódio.

Esta foi a 28ª vitória da carreira de Vettel, a segunda do ano, após o triunfo no GP da Malásia. O alemão se firmou na liderança do campeonato com 77 pontos, dez de vantagem sobre Raikkonen. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, teve vários problemas durante corrida, furou pneu duas vezes e sequer pontuou, chegando apenas em 15º.

A escuderia italiana teve um péssimo dia, já que o espanhol Fernando Alonso também decepcionou, terminando a prova em oitavo. O alemão Niko Rosberg, da Merceces, que largou na 'pole-position', ficou em nono. O escocês Paul Di Resta, da Force India, voltou a surpreender ao terminar na beira do pódio, nas quarta posição, após uma intensa briga com Grosjean nas últimas voltas.

Já o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes ficou em quinto, na frente do mexicano Sergio Pérez (6º), que conseguiu seu melhor resultado desde que foi contratado pela McLaren no fim da temporada passada, superando o companheiro de equipe Jenson Button (10º).

O australiano Mark Webber, da Red Bull, voltou a ter um desempenho bem inferior ao de Vettel ao chegar apenas em 7º.

-- Classificação do Grande Prêmio do Bahrein:

1. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault)

308,238 km em 1h36:00.498

(velocidade média: 192,632 km/h)

2. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) a 9.111

3. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 19.507

4. Paul di Resta (GBR/Force India-Mercedes) 21.727

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 35.230

6. Sergio Pérez (MEX/McLaren-Mercedes) 35.998

7. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) 37.244

8. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 37.574

9. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 41.126

10. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 46.631

-- Classificação do Mundial de Pilotos

Pilotos:

1. Sebastian Vettel (ALE) 77,0 pontos

2. Kimi Raikkonen (FIN) 67,0

3. Lewis Hamilton (GBR) 50,0

4. Fernando Alonso (ESP) 47,0

5. Mark Webber (AUS) 32,0

6. Felipe Massa (BRA) 30,0

7. Romain Grosjean (FRA) 26,0

8. Paul di Resta (GBR) 20,0

9. Nico Rosberg (ALE) 14,0

10. Jenson Button (GBR) 13,0

11. Sergio Perez (MEX) 10,0

12. Adrian Sutil (ALE) 6,0

13. Daniel Ricciardo (AUS) 6,0

14. Nico Hülkenberg (ALE) 5,0

15. Jean-Eric Vergne (FRA) 1,0

16. Valtteri Bottas (FIN) 0,0

17. Pastor Maldonado (VEN) 0,0

18. Esteban Gutierrez (MEX) 0,0

19. Jules Bianchi (FRA) 0,0

20. Charles Pic (FRA) 0,0

21. Giedo van der Garde (HOL) 0,0

22. Max Chilton (GBR) 0,0

Construtores:

1. Red Bull Racing 109,0 pontos

2. Lotus 93,0

3. Scuderia Ferrari 77,0

4. Mercedes 64,0

5. Force India 26,0

6. McLaren Mercedes 23,0

7. Scuderia Toro Rosso 7,0

8. Sauber 5,0

9. Williams 0,0

10. Marussia 0,0

11. Caterham 0,0.

