Vettel vence GP da Índia e Alonso fica em segundo

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) venceu neste domingo, 28, o Grande Prêmio da Índia, onde o espanhol Fernando Alonso (Ferrari) largou em quinto e, após uma grande corrida de recuperação, conseguiu chegar na segunda colocação.

Vettel, que dominou corrida do princípio ao fim, consegue assim sua quarta vitória consecutiva e amplia para 13 pontos sua diferença no Mundial de Pilotos sobre Alonso faltando três corridas para o final do campeonato.

A vitória de hoje foi a 26ª da curta carreira do atual campeão da Fórmula 1, a quem só faltou completar a volta mais rápida para fechar um fim de semana perfeito.

Atrás de Vettel e Alonso, completou o pódio o australiano Mark Webber (Red Bull). Depois, na quarta e quinta posições, chegaram os dois pilotos da escuderia McLaren, os britânicos Lewis Hamilton e Jenson Button.

Felipe Massa largou em sexto e terminou a corrida na mesma posição. O companheiro de Alonso na Ferrari chegou a ser ultrapassado por Kimi Raikkonen logo após a parada nos boxes, mas se recuperou e segurou a pressão do finlandês até o final.

Já Bruno Senna, que largou em 13º, teve uma corrida bem mais movimentada. O piloto da Williams protagonizou belos duelos com Pastor Maldonado, Nico Rosberg e Kamui Kobayashi e levou um pontinho pra casa ao terminar na 10ª posição.

A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana para o GP de Abu Dhabi, antepenúltima etapa da temporada. A prova no circuito de Yas Marina será disputada no dia 4 de novembro.

