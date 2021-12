Vettel vence GP da Coreia e assume a liderança do Mundial

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) venceu neste domingo o Grande Prêmio da Coreia do Sul, com o australiano Mark Webber, seu companheiro de equipe, em segundo lugar e o espanhol Fernando Alonso (Ferrari) em terceiro. O brasileiro Felipe Massa (Ferrari) foi o quarto colocado. Com esta vitória, Vettel superou Alonso na classificação e assumiu a liderança do Mundial com 215 pontos, contra 209 do piloto da Ferrari.

Esta foi a quarta vitória do atual bicampeão mundial na temporada, a terceira consecutiva, depois dos triunfos em Cingapura e no Japão. Além disso, foi a primeira dobradinha da Red Bull em 2012. Vettel, que largou na segunda posição, ultrapassou Webber logo na primeira volta e não perdeu mais a posição. "Sabia que a largada seria muito importante, tive um começo muito bom, estava muito perto de Mark (Webber). Depois da primeira troca de pneus, conseguiu uma pequena vantagem", disse Vettel.

Na parte final da prova, o pneu dianteiro direito de Vettel registrou um grande desgaste, o que obrigou o alemão a administrar a velocidade e chegou a provocar uma preocupação para o o piloto e os engenheiros da Red Bull. "Poderia ter ido um pouco mais rápido, mas estávamos um pouco preocupados com os pneus. Estou muito feliz. É fantástico, estou feliz. Foi uma corrida fantástica", explicou um eufórico Vettel, de 25 anos, após sua 25ª vitória na F1.

Alonso aproveitou a corrida ruim dos pioltos da McLaren e terminou em terceiro, depois de ultrapassar o britânico Lewis Hamilton no início da corrida. Apesar do esforço, não conseguiu se aproximar dos carros da Red Bull. "Foi um bom dia, apesar de ser difícil bater os Red Bull neste momento. A boa notícia é que passamos a McLaren e estamos em segundo lugar na classificação de Construtores", afirmou Alonso em uma tentativa de ver o aspecto positivo no dia em que perdeu a liderança do Mundial.

"Temos que ficar felizes com o rendimento de hoje. Foi um bom dia para a equipe e para mim. Foi melhor do que o esperado", completou o espanhol, campeão mundial em 2005 e 2006. O brasileiro Felipe Massa, companheiro de equipe de Alonso, confirmou o bom momento com o quarto lugar, depois da segunda posição na corrida da semana passada em Suzuka.

A superioridade dos carros da Red Bull foi evidente durante toda a prova. Depois de um início de temporada titubeante, a escuderia chega à reta final do campeonato com o carro mais rápido e equilibrado, o que dá o favoritismo para Vettel nas últimas quatro corridas de 2012.

Confira a Classificação do GP da Coreia do Sul:

.1. Sebastian Vettel (ALE) Red Bull Renault 1h36min28s651.

.2. Mark Webber (AUS) Red Bull Renault a 8s231.

.3. Fernando Alonso (ESP) Ferrari a 13s944.

.4. FELIPE MASSA (BRA) Ferrari a 20s168.

.5. Kimi Raikkonen (FIN) Lotus Renault a 36s739.

.6. Nico Hülkenberg (ALE) Force India Mercedes a 45s301.

.7. Romain Grosjean (FRA) Lotus Renault a 54s812.

.8. Jean-Éric Vergne (BEL) Toro Rosso Ferrari a 1min09s589.

.9. Daniel Ricciardo (ITA) Toro Rosso Ferrari a 1min11s787.

10. Lewis Hamilton (ING) Mclaren a 1min19s692.

11. Sergio Pérez (MEX) Sauber Ferrari a 1min20s062.

12. Paul di Resta (GBR) Force India Mercedes a 1min24s448.

13. Michael Schumacher (ALE) Mercedes a 1min29s241.

14. Pastor Maldonado (VEN) Williams Renault a 1min34s924.

15. BRUNO SENNA (BRA) Williams Renault a 1min36s902.

16. Vitaly Petrov (RUS) Caterham Renault a 1 volta.

17. Heikki Kovalainen (FIN) Caterham Renault a 1 volta.

18. Timo Glock (ALE) Marussia Cosworth a 1 volta.

19. Charles Pic (FRA) Marussia Cosworth a 2 voltas.

20. Narain Karthikeyan (IND) HRT Cosworth a 2 voltas.



adblock ativo