Vettel vence GP da Austrália pela primeira vez; Massa fica em sétimo

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) conquistou neste domingo, 27, o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, superando o britânico Lewis Hamilton (McLaren, 2º) e o russo Vitaly Petrov (Lotus Renault, 3º), enquanto Felipe Massa, da Ferrari, chegou apenas em nono lugar, mas acabou subindo duas posições após a desclassificação dos pilotos da Sauber.

O atual campeão mundial, que nos últimos três anos precisou abandonar o circuito de Albert Park, quebrou finalmente a ¿maldição¿ australiana e venceu a corrida dominando claramente seus adversários. "Para ser sincero, não gosto que falem em 'domínio' neste momento. Ainda falta muito, temos que manter os pés no chão¿, estimou Vettel após a vitória.

Brasileiro Felipe Massa largou bem, mas terminou apenas em sétimo

O espanhol Fernando Alonso, companheiro de Massa na escuderia italiana, terminou em quarto, seguido pelo australiano Mark Webber (Red Bull, 5º) e pelo britânico Jenson Button (McLaren, 6º), que ocupou o lugar mais alto do pódio australiano em 2009 e 2010.

Com a exceção de algumas voltas, quando Hamilton assumiu a ponta, Vettel liderou a corrida do começo ao fim e cruzou a linha de chegada 22 segundos antes do britânico, que após a prova reconheceu a superioridade do rival. "É claro que ele tem um carro fantástico, como no último ano e meio. É o mais rápido desde meados de 2009, e continua sendo o mais rápido¿, admitiu Hamilton.

O jovem piloto da McLaren, campeão do Mundial 2008, alcançou a segunda colocação graças aos bons resultados de seu carro, após um intenso trabalho da escuderia para melhorar o MP4-26 (modelo 2011), que apresentou muitos problemas na pré-temporada e foi sendo aperfeiçoado aos poucos. Vitaly Petrov, por sua vez, ficou com um merecido terceiro lugar, após uma temporada sem brilho em 2010.

Neste domingo, fez uma ótima largada em Albert Park para subir ao pódio pela primeira vez em sua carreira. Felipe Massa largou bem e teve um emocionante começo de corrida, disputando com habilidade com Jenson Button nas primeiras voltas, mas terminou apenas em sétimo lugar.

Entretanto, subiu para sétimo na classificação final devido à desclassificação do mexicano Sergio Pérez e do japonês Kamui Kobayashi, ambos da Sauber, cujos carros apresentaram irregularidades.

A grande derrota da corrida de abertura da temporada 2011 da F1 foi a escuderia Mercedes, que viu seus dois pilotos, os alemães Nico Rosberg e Michael Schumacher, obrigados a abandonar a prova na metade. Rubinho Barrichello (Williams) também não completou a corrida, que foi uma espécie de pesadelo: depois de bater em Nico Rosberg e rodar, abandonou a pista com problemas no câmbio.

Classificação do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália:

1. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault) 307,574 km en 1h29:30.259 (media: 206,185 km/h)

2. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) a 22.297

3. Vitaly Petrov (RUS/Lotus-Renault) a 30.560

4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) a 31.772

5. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault) a 38.171

6. Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) a 54.304

7. Felipe Massa (BRA/Ferrari) a 1:25.186

8. Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso-Ferrari) a 1 volta

9. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes) a 1 volta

10. Paul di Resta (SCO/Force India-Mercedes) a 1 volta

11. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari) a 1 volta

12. Nick Heidfeld (ALE/Lotus-Renault) a 1 volta

13. Jarno Trulli (ITA/Team Lotus) a 2 voltas

14. Jérôme d'Ambrosio (BEL/Virgin-Cosworth) a 4 voltas

21. Sergio Pérez (MEX/Sauber-Ferrari) desclassificado

22. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) desclassificado

Os outros pilotos não terminaram a prova



Classificação geral de pilotos:

1. Sebastian Vettel (ALE) 25 pontos

2. Lewis Hamilton (GBR) 18

3. Vitaly Petrov (RUS) 15

4. Fernando Alonso (ESP) 12

5. Mark Webber (AUS) 10

6. Jenson Button (GBR) 8

7. Felipe Massa (BRA) 6

8. Sébastien Buemi (SUI) 4

9. Adrian Sutil (GER) 2

10. Paul di Resta (SCO)

Classificaçãogeral de construtores:

1. Red Bull 35 pontos

2. McLaren 26

3. Ferrari 18

4. Lotus-Renault 15

5. Toro Rosso 4

6. Force India 3

