Vettel supera temporal e fatura pole do GP do Brasil

O roteiro que começou a ser escrito na sexta-feira, 22, foi confirmado neste sábado, 23, e a chuva acabou sendo novamente a protagonista do treino classificatório para o GP do Brasil de Fórmula 1, que acontecerá neste domingo, no Autódromo de Interlagos. A tempestade que caia em São Paulo fez o treino ser interrompido do Q2 para o Q3. No fim, largará na frente quem soube se adaptar melhor à pista: Sebastian Vettel.

Com o tetracampeonato mundial já garantido, o alemão da Red Bull demonstrou que não existe clima ideal para que ele ande na frente. Com a marca de 1min26s479, o piloto conquistou sua nona pole do ano, confirmando a hegemonia na categoria, mesmo sem maiores pretensões para a prova, já que sua equipe também já conquistou o Mundial de Construtores.

O outro piloto da Red Bull, Mark Webber, largará na quarta posição em sua última prova na Fórmula 1. O australiano, que já assinou com a Porsche para correr no Mundial de Endurance no ano que vem, marcou o tempo de 1min27s572.

Outro que vive momento especial neste GP do Brasil é o brasileiro Felipe Massa. Ele faz nesta etapa sua última corrida pela Ferrari, mas terá bastante trabalho para conseguir um bom resultado neste domingo, em sua despedida. Com o tempo de 1min28s109, ele sairá apenas na nona posição.

Bem melhor que Massa foi seu companheiro Fernando Alonso, que terminou na terceira posição do treino, com a marca de 1min27s539, um pouco atrás do segundo colocado no grid, Nico Rosberg, da Mercedes, que anotou 1min27s102. Lewis Hamilton, com 1min27s677, e Romain Grosjean, com 1min27s737, completam as seis primeiras posições.

Como já havia acontecido nas três sessões de treino livre, a chuva deu as caras na tarde deste sábado. Já no Q1, a pista ficou bastante molhada, dificultando o trabalho dos pilotos. Durante alguns minutos do Q2, deu a sensação de que á água daria uma trégua, mas foi apenas uma impressão. Logo o temporal voltou a cair, principalmente nos últimos minutos, e a solução foi adiar o Q3.

Com dez minutos de atraso, a previsão era de que o Q3 começasse às 15h05, mas a pista ainda estava muito molhada e, no entendimento da organização, apresentava risco aos pilotos. Mais dez minutos de atraso e novamente nada de a chuva passar. Somente às 15h30 teve início a última fase do treino.

Aí Vettel deu seu show costumeiro. Romain Grosjean pulou à frente com um bom tempo, mas logo o alemão acabou com a esperança do francês e cravou a pole. Quase simultaneamente, Webber foi à pista e marcou seu quarto tempo. Quando o tempo estava quase esgotado, foi a vez de Rosberg e Alonso melhorarem suas posições.

