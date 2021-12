Vettel supera Hamilton e conquista pole do GP do Canadá

O alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, conquistou neste sábado, 8, no Canadá sua primeira pole position desde o GP da Alemanha em julho de 2018, na frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes) que cometeu um pequeno erro em sua última volta rápida.

Em seguida aparecem o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o australiano Daniel Ricciardo, que deu à Renault sua melhor posição no grid de largada desde sua volta à Fórmula 1 em 2016.

Essa foi a primeira 'pole' de Vettel em 17 grandes prêmios e um sinal de que a velocidade de linha reta superior da Ferrari é adequada para a pista canadense.

Vettel registrou uma melhor volta de um minuto e 10.240 segundos para superar o tempo de Hamilton, de 1m10s446.

O francês Pierre Gasly (Red Bull) e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que rodou na terceira e última parte dos treinos (Q3), ficaram apenas na terceira fila.

O outro piloto da Red Bull, o holandês Max Verstappen, teve que se contentar com a 11ª posição - e assim uma eliminação já no Q2 - porque precisou interromper sua volta mais rápida devido a um acidente do dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) o que provocou uma bandeira vermelha.

O alemão Nico Hülkenberg (Renault), o britânico Lando Norris (McLaren), o espanhol Carlos Sainz Jr (McLaren) e Magnussen completam o top 10, mas o piloto da Haas não pôde participar do Q3.

No final do Q2, ele perdeu o controle de seu carro e se chocou contra o "Muro dos Campeões" famoso por já ter sido o local de acidentes de vários grandes pilotos.

Também interrompido devido a esse acidente, seu companheiro de equipe, o francês Romain Grosjean, ficou apenas com a 15ª posição.

