Vettel supera Alonso por 0s76 e lidera 2º treino em Monza; Massa fica em 3º

O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, superou em apenas 76 milésimos o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, e ficou no primeiro lugar da segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, enquanto o brasileiro Felipe Massa, também da Ferrari, ficou em terceiro.



Líder do Mundial, o australiano Mark Webber, companheiro de equipe de Vettel, teve problemas mecânicos e não pôde participar do treino até o final. Com isso, ficou no sexto lugar, uma posição acima do brasileiro Rubens Barrichello, da Williams.

adblock ativo