Vettel se coloca entre as duas Mercedes e vê boa chance para domingo

Quem esperava mais um domínio completo da Mercedes se surpreendeu ao ver Sebastian Vettel, logo no seu segundo treino de classificação com a Ferrari, se colocar entre os dois carros da equipe alemã para largar em segundo no GP da Malásia, domingo. O tetracampeão mundial, como não poderia ser diferente, comemorou o desempenho e indicou otimismo para a corrida de domingo, às 4h de Brasília.

"Acho que foi uma sessão de treinos interessante. O carro estava bom tanto na pista seca quanto em condições mais úmidas, então estou razoavelmente feliz. Além disso, as voltas longas foram boas nos treinos livres, de modo que devemos estar em boa forma", analisou Vettel.

O alemão aponta a Mercedes como favorita, mas quer surpreender no domingo. Sabemos que eles (a Mercedes) são difíceis de bater, mas é isso que faz todo mundo crescer, tentando vencer, e é bom ver o que podemos fazer amanhã (domingo). Talvez pareça que estamos um pouco mais perto (da Mercedes) aqui (em Sepang), mas temos que ver o que vai acontecer"

"Eu sei que essa corrida pode ser difícil, porque você nunca sabe a reação dos pneus com a chuva, existe sempre a chance de as coisas sem embaralharem. Largando onde vamos largar, acho que temos uma boa oportunidade de fazermos bem amanhã", completou Vettel.

