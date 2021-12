Vettel prevê disputa acirrada com Lotus e Ferrari

Terceiro piloto mais rápido nos treinos livres de sexta-feira para o GP do Bahrein, no circuito de Sakhir, o alemão Sebastian Vettel viu pilotos da Ferrari - Felipe Massa - e da Lotus - Kimi Raikkonen - na liderança de cada uma das atividades do dia. Assim, o piloto da Red Bull apostou em um duelo acirrado com as duas equipes no restante do fim de semana. "Está muito perto. Se você olhar para os adversários, Ferrari e Lotus foram fortes hoje e acho que vão estar perto na classificação", disse.

Vettel revelou que não ficou satisfeito com o seu desempenho em voltas rápidas nas atividades desta sexta. "Eu não fiquei muito feliz com os meus trechos curtos hoje, mas é por isso que temos os treinos sexta-feira, e eu fui mais feliz com os (trechos) mais longos", afirmou.

O piloto alemão avaliou que os pneus terão um papel decisivo na definição do GP do Bahrein. "Os pneus ainda parecem ser o fator dominante. O carro parece rápido, por isso temos que saber usar isso e, então, estaremos no lugar certo", comentou o líder do campeonato.

