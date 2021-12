Vettel lidera primeiro dia de testes da Fórmula 1

Atual campeão mundial, o alemão Sebastian Vettel começou bem a temporada 2011 da Fórmula 1. Nesta terça-feira, o piloto da Red Bull foi o mais rápido no primeiro dia de treinos livres no circuito de Valência, na Espanha, que contou com a presença de 11 das 12 equipes - apenas a Lotus não participou da atividade.



Na sua melhor volta com o RB7, novo carro da Red Bull, Vettel registrou o tempo de 1min13s769. Além do alemão da Red Bull, apenas Nico Hulkenberg, da Force India, que treina com o carro de 2010, conseguiu completar uma volta abaixo de 1min14. O piloto alemão, que foi companheiro de Rubens Barrichello em 2010 na Williams, marcou 1min13s938.

Red Bull, última equipe campeã do mundial de construtores, teve o carro mais rápido do início da temporada 2011. Foto: AFP / JOSE JORDAN



Gary Paffett, da McLaren, que treina em Valência com um carro híbrido, ficou em terceiro lugar, com o tempo 1min14s292, à frente de Paul di Resta, da Force India, com 1min14s461. Eles foram seguidos pelo espanhol Fernando Alonso, que marcou 1min14s553 e ficou na quinta colocação, depois de liderar a sessão da manhã.



Algumas equipes que estrearam seus carros nesta terça-feira tiveram problemas. Pela Mercedes, o alemão Nico Rosberg completou apenas nove voltas por conta de um problema hidráulico. Na sessão da tarde, ele foi substituído por Michael Schumacher, que deu 15 voltas e terminou apenas na nona colocação.



O heptacampeão mundial ficou à frente do russo Vitaly Petrov, que permaneceu longo tempo fora da atividade após dar seis voltas com a Lotus Renault. Já o brasileiro Rubens Barrichello perdeu o início dos testes com a Williams por conta de um problema com o Kers do FW33. Depois, porém, deu 78 voltas e terminou a terça-feira em 11º lugar.



Confira os resultados do primeiro dia de testes da Fórmula 1 em Valência:



1º. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min13s769

2º. Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min13s938

3º. Gary Paffett (ING/McLaren), 1min14s292

4º. Paul di Resta (ESC/Force India), 1min14s461

5º. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min14s553

6º. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min15s621

7º. Jerome DAmbrosio (BEL/Marussia Virgin),1min16s003

8º. Vitaly Petrov (RUS/Lotus Renault), 1min16s351

9º. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min16s450

10º. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1m1in7s214

11º. Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min17s335

12º. Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min18s020

13º. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min19s930

