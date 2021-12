Vettel lidera novamente e fica com melhor tempo do dia

Assim como já tinha acontecido no primeiro treino livre durante a manhã, o alemão Sebastian Vettel foi o mais rápido na segunda sessão, na tarde desta sexta-feira, em Interlagos. Sem muito esforço, o piloto da Red Bull fechou o dia com o melhor tempo, enquanto seu companheiro na Red Bull, o australiano Mark Webber, ficou em segundo lugar, comprovando o esperado domínio do carro da equipe no GP do Brasil de Fórmula 1.



Como a pista estava mais quente durante a tarde - 41ºC, com 31ºC ambiente -, os pilotos rapidamente puderam atingir um melhor desempenho, já que o aquecimento dos pneus chegava próximo do ideal facilmente. E, assim, todos baixaram seus tempos em comparação com o treino livre realizado na manhã desta sexta-feira. Vettel, por exemplo, baixou de 1min12s328 para 1min11s968.

