Vettel lidera em Suzuka, mas revela temor com pneus

O alemão Sebastian Vettel registrou o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres para o GP do Japão e terminou a sexta-feira como o piloto mais rápido do primeiro dia de atividades no circuito de Suzuka, em um sinal que o piloto da Red Bull está em boas condições de assegurar o seu quarto título mundial consecutivo na Fórmula 1 na corrida do próximo domingo.

Vettel registrou o tempo de 1min33s852, sendo o único piloto a registrar uma volta em menos de 1min34 no circuito de Suzuka nesta sexta. O piloto alemão, porém, acredita que ainda pode melhorar no restante do fim de semana e revelou preocupação com os pneus, especialmente para a corrida.

"O equilíbrio do carro está bom, mas creio que podemos melhor ainda mais", disse Vettel. "Cuidar dos pneus será importante, especialmente durante a corrida. O carro funciona bem neste momento, mas precisamos assegurar que nos preparamos da forma correta", completou.

Com o problema dos pneus, o piloto alemão também destacou a necessidade de adotar a estratégia correta. "É complicado, vimos que muita gente teve dificuldades. Será um grande desafio encontrar a melhor estratégia para o domingo", disse.

Ele ficou à frente do australiano Mark Webber, seu companheiro de equipe, que garantiu o segundo lugar com 1min34s020. O piloto da Red Bull vai deixar a Fórmula 1 ao término da atual temporada e espera ter sorte melhor no Japão, após abandonar o GP da Coreia do Sul com o seu carro em chamas.

O alemão Nico Rosberg foi o terceiro colocado, com 1min34s114. O competidor da Mercedes foi seguido pelos pilotos da Lotus, com o finlandês Kimi Raikkonen em quarto lugar, com 1min34s202, e o francês Romain Grosjean na quinta posição, com 1min34s411. O inglês Lewis Hamilton foi o sexto colocado, com 1min34s442.

O australiano Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, terminou em sétimo lugar, logo à frente do brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, que marcou 1min34s698. O inglês Jenson Button, da McLaren, e o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, completaram as dez primeiras colocações da atividade em Suzuka.

Alonso, aliás, liderou os vários incidentes e erros dos pilotos no segundo treino livre. O espanhol perdeu o controle da sua Ferrari na curva Degner e rodou. O mexicano Sergio Perez, da McLaren, bateu em uma proteção de pneus, e ficou em 16º lugar, assim como o venezuelano Pastor Maldonado, da Williams, que foi o 18º colocado.

Vettel ganhou três das últimas quatro corridas no Japão e buscará conquistar seu quarto título consecutivo no domingo. Para isso, precisa vencer a corrida e torcer para o segundo colocado no campeonato, o espanhol Fernando Alonso, terminar a prova em nono lugar ou em uma posição ainda pior. Assim, o alemão se juntaria ao compatriota Michael Schumacher e ao argentino Juan Manuel Fangio como os únicos pilotos que já faturaram quatro título seguidos na Fórmula 1.

A programação do GP do Japão prevê a realização do terceiro treino livre para as 23 horas desta sexta-feira (horário de Brasília). A sessão de classificação será às 2 horas do sábado, enquanto a largada da prova está marcada para as 3 horas do domingo.

