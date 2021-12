Vettel lidera com folga o 2º treino livre em Monza

Depois de um primeiro treino no qual os cinco mais bem colocados fizeram tempos muito parelhos, o alemão Sebastian Vettel mudou este panorama de forma radical na segunda sessão livre do GP da Itália de Fórmula 1, nesta sexta-feira, 6, no circuito de Monza. O piloto da Red Bull cravou 1min24s453 e foi mais de meio segundo mais rápido do que o segundo colocado, o seu companheiro de equipe Mark Webber, que cronometrou 1min25s076.

O atual tricampeão mundial e líder disparado do campeonato deste ano havia sido o quarto colocado do primeiro treino livre, mas "voou baixo" nesta segunda parte dos trabalhos do dia na pista italiana. Assim, voltou a se postular como favorito a uma nova pole na sessão classificatória para o grid, marcada para começar às 9 horas (de Brasília), mesmo horário da corrida de domingo.

E, se a Red Bull fechou a sexta-feira com uma dobradinha, a Lotus colocou o finlandês Kimi Raikkonen e o francês Romain Grosjean nas respectivas terceira e quartas posições deste segundo treino livre. Curiosamente, os dois pilotos cravaram exatamente o mesmo tempo (1min25s116), mas o campeão mundial de 2007 ficou na frente por ter alcançado esta marca primeiro.

O espanhol Fernando Alonso, que havia sido o segundo colocado na primeira sessão livre do dia, desta vez ficou em quinto lugar, superando por muito pouco o inglês Lewis Hamilton, o mais veloz do treino matutino em Monza. O piloto da Ferrari cravou 1min25s330, contra 1min25s340 do rival da Mercedes.

O alemão Nico Rosberg, o terceiro mais veloz pela manhã, ficou em sétimo lugar na parte da tarde pela Mercedes, enquanto o brasileiro Felipe Massa voltou a ser discreto pela Ferrari ao fechar a sexta-feira na oitava posição, depois de ter sido apenas o 14.º colocado no primeiro treino em Monza.

A McLaren, por sua vez, acabou encerrando o dia com o inglês Jenson Button na nona posição e o mexicano Sergio Pérez logo atrás, em décimo.

Monza será palco da 12.ª etapa deste Mundial de Fórmula 1, que tem Vettel na ponta com 197 pontos, contra 151 do vice-líder Alonso. Também ainda sonhando com o título, Hamilton e Raikkonen ocupam respectivamente a terceira e quarta posições do campeonato, com 139 e 134 pontos.

Confira como ficou a classificação do segundo treino livre na Itália:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min24s453

2.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min25s076

3.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min25s116

4.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min25s116

5.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min25s330

6.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min25s340

7.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min25s367

8.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min25s519

9.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min25s532

10.º Sergio Pérez (MEX/McLaren), 1min25s627

11.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min25s830

12.º Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), 1min25s888

13.º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min26s028

14.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min26s138

15.º Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min26s224

16.º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), 1min26s385

17.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min26s599

18.º Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min27s198

19.º Max Chilton (ING/Marussia), 1min27s548

20.º Charles Pic (FRA/Caterham), 1min27s696

21.º Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min27s771

22.º Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min28s057

