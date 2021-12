Vettel larga na pole no GP da Índia e Massa é o 6º

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) conseguiu neste sábado a pole position no treino oficial do Grande Prêmio da Índia, que será disputado amanhã no circuito de Buddh.

Com um tempo de 1m25s283, Vettel alcançou a 35ª pole de sua carreira e ficou na frente de seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, que terminou em segundo, e do britânico Lewis Hamilton, da McLaren, em terceiro.

Felipe Massa ficou em 6º e Bruno Sena em 13º. O espanhol Fernando Alonso, segundo no mundial, terminou na 5ª colocação.

Atrás dos carros da Red Bull ficaram os dois pilotos da McLaren, que após um início ruim na sexta-feira se recuperaram hoje com o terceiro lugar de Hamilton e o quarto do inglês Jenson Button.

Na terceira fila ficaram os dois pilotos da Ferrari, Alonso e Massa. Em seguida, terminaram o finlandês Kimi Raikkonen (Lotus), em sétimo, e o mexicano Sergio Pérez (Sauber), em oitavo.

-- Grid de largada:.

- PRIMEIRA FILA.

.1. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1m25s283.

.2. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1m25s327.

- SEGUNDA FILA.

.3. Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1m25s544.

.4. Jenson Button (GBR/McLaren) 1m25s659.

- TERCEIRA FILA.

.5. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m25s773.

.6. Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m25s857.

- QUARTA FILA.

.7. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m26s236.

.8. Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1m26s360.

- QUINTA FILA.

.9. Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m26.713.

10. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) sem tempo.

- SEXTA FILA.

11. Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m26s136.

12. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) 1m26s241.

- SÉTIMA FILA.

13. Bruno Senna (BRA/Williams) 1m26s331.

14. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1m26s574.

- OITAVA FILA.

15. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) 1m26s777.

16. Paul di Resta (GBR/Force India) 1m26s989.

- NONA FILA.

17. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) 1m27s219.

18. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) 1:27.525.

- DÉCIMA FILA.

19. Vitaly Petrov (RUS/Caterham) 1m28s756.

20. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) 1m29s500.

- DÉCIMA PRIMEIRA FILA.

21. Timo Glock (ALE/Marussia) 1m29s613.

22. Pedro de la Rosa (ESP/HRT) 1m30s592.

- DÉCIMA SEGUNDA FILA.

23. Narain Karthikeyan (IND/HRT) 1m30s593.

24. Charles Pic (FRA/Marussia) 1m30s662.

