Vettel garante a pole na Malásia; Massa larga em 2º

O alemão Sebastian Vettel faturou sua segunda pole position seguida neste início da temporada da Fórmula 1, ao cravar neste sábado o melhor tempo no treino classificatório do GP da Malásia. A destaque do dia, contudo, foi Felipe Massa. Ele desbancou o companheiro de Ferrari, Fernando Alonso, e garantiu o segundo posto no grid de largada. O espanhol sairá em 3º.

Ao obter o segundo lugar, Massa encerrou um jejum de três anos na F1. Ele não largava na primeira fila desde março de 2010. Com o grande desempenho deste sábado, o brasileiro confirmou seu bom momento na categoria. Massa bateu Alonso pela quarta vez seguida em um treino classificatório (a contar do GP dos Estados Unidos de 2012).

O resultado aumenta a expectativa sobre a postura da Ferrari sobre uma eventual preferência da equipe entre os dois pilotos. Na semana passada, a escuderia recebeu críticas por ter supostamente beneficiado Alonso. Na ocasião, o espanhol também largou atrás do brasileiro.

Massa obteve o segundo lugar no grid ao marcar o tempo de 1min50s587. Só ficou atrás de Vettel, atual tricampeão da F1, com 1min49s674. O alemão já havia sido pole na Austrália, na etapa de abertura da temporada. Mas não passara do 3º lugar na prova disputada em Melbourne.

Neste sábado, Vettel só obteve o domínio na parte final do treino, após ter dificuldade para se impor na pista seca, no Q1. O alemão reagiu no Q3, sob chuva, e protagonizou bom duelo com Massa e Alonso, que chegou a liderar o treino.

O espanhol será seguido no grid pelo inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, e pelo australiano Mark Webber, da Red Bull. Campeão da primeira prova do ano, na semana passada, o finlandês Kimi Raikkonen largará somente do 7º lugar, depois de liderar os treinos livres de sexta-feira.

O GP da Malásia será disputado na madrugada deste domingo, a partir das 5 horas (horário de Brasília), no Circuito de Sepang.

Confira o grid de largada do GP da Malásia:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min49s674

2.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min50s587

3.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min50s727

4.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min51s699

5.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min52s244

6.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min52s519

7.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min52s970

8.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min53s175

9.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min53s439

10.º - Sergio Perez (MEX/McLaren), 1min54s136

11.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min37s636

12.º - Nico Huelkenberg (ALE/Sauber), 1min38s125

13.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min38s822

14.º - Esteban Gutierrez (MEX/Sauber), 1min39s221

15.º - Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min44s509

16.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), sem tempo

17.º - Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min38s157

18.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), 1min38s207

19.º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1min38s434

20.º - Charles Pic (FRA/Caterham), 1min39s314

21.º - Max Chilton (GBR/Marussia), 1min39s672

22.º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham), 1min39s932

