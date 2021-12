Vettel ganha GP da Alemanha e Massa abandona

Numa Fórmula 1 marcada por incidentes, o tricampeão mundial e líder do campeonato, Sebastian Vettel conquistou sua primeira vitória correndo em casa, neste domingo, 7. O alemão assumiu a liderança na largada e se manteve sem ser ameaçado na primeira colocação durante toda a prova. A Lotus completou o pódio, com Kimi Raikkonen em segundo e Romain Grosjean em terceiro.

O brasileiro Felipe Massa teve mais uma vez falta de sorte com seu carro. Após ganhar uma posição na largada, teve problemas mecânicos e abandonou logo na quarta volta. O piloto da Ferrari ficou tão irritado que não quis falar com os jornalistas.

A corrida foi marcada por falhas humanas. Na nona volta, um pneu mal fixado se soltou do carro do australiano Mark Webber em sua saída dos boxes e atingiu as costas de um cinegrafista. O funcionário da FOM, sofreu cortes no rosto e, com sangramento, foi levado ao centro médico do circuito.

Na 24ª volta, a Marussia de Jules Bianchi percorreu parte da pista desgovernado antes de sair pela área de escape derrubando placas de publicidade. Os incidentes ocorrem apenas uma semana após problemas com pneus ofuscarem o GP da Inglaterra, em Silverstone.

