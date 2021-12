Vettel faz o melhor tempo no terceiro teste livre de Abu Dhabi

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) fez neste sábado o melhor tempo na terceira bateria de testes livres do Grande Prêmio de Abu Dhabi, 19ª e última prova do Mundial de Fórmula 1, no circuito de Yas Marina.

Com 1 minuto 40 segundos e 696 milésimos, Vettel ultrapassou por 133 milésimos o companheiro de equipe, o australiano Mark Webber.

