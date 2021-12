Vettel faz o melhor tempo no segundo treino livre na Hungria; Massa é 4º

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) conseguiu nesta sexta-feira o melhor tempo no segundo treino livre para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, que será disputado no domingo no circuito de Hungaroring.



Com um tempo de 1 minuto 20 segundos e 87 milésimos, Vettel, que já foi mais rápido no primeiro treino, superou por 497 milésimos o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), segundo.

Veja os tempos do segundo treino livre para o GP da Hungria:

1º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1:20.087

2º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:20.584

3º Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:20.597

4º Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:20.986

5º Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1:21.195

6º Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1:21.308

7º Robert Kubica (POL/Renault) 1:21.375

8º Nico Hülkenberg (ALE/Williams-Cosworth) 1:21.623

9º Jenson Button (GBR/McLaren) 1:21.730

10º Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:21.773

11º Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) 1:21.809

12º Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) 1:21.844

13º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:22.039

14º Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) 1:22.212

15º Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) 1:22.469

16º Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:22.507

17º Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso) 1:22.602

18º Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) 1:23.138

19º Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth) 1:24.553

20º Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth) 1:25.376

21º Lucas Di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth) 1:25.669

22º Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth) 1:26.745

23º Sakon Yamamoto (JPN/Hispania-Cosworth) 1:26.798

24º Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) 1:27.705





