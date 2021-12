Vettel e Webber dominam 2º treino livre em Austin

Depois de um desempenho discreto no tumultuado primeiro treino livre, o alemão Sebastian Vettel e o australiano Mark Webber mostraram força na segunda sessão desta sexta-feira em Austin e cravaram os melhores tempos do dia, em preparação para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Campeão por antecipação, Vettel foi o responsável pelo melhor tempo, com 1min37s305. Webber veio logo em seguida, apenas 0s115 mais lento. A dupla da Red Bull foi seguida pelos pilotos da Mercedes. O alemão Nico Rosberg foi o terceiro, seguido do inglês Lewis Hamilton.

A surpresa do dia foi o finlandês Heikki Kovalainen. Substituto do compatriota Kimi Raikkonen, afastado do campeonato por causa de uma cirurgia nas costas, o piloto soube poupar bem os pneus da Lotus e obteve o quinto tempo da segunda sessão livre, deixando para trás o companheiro Romain Grosjean, oitavo mais rápido.

Líder da primeira sessão, marcada por atrasos em função da neblina no circuito, Fernando Alonso não conseguiu repetir a dose ao voltar para a pista. O espanhol não passou do 10º lugar, duas posições à frente do brasileiro Felipe Massa. A dupla da Ferrari ficou aquém dos rivais porque priorizou simulações de corrida durante o treino, principalmente na parte final da sessão.

Os pilotos voltam para o Circuito das Américas na tarde deste sábado para o terceiro e último treino livre em Austin, às 13 horas (horário de Brasília). A sessão classificatória está marcada para as 16 horas. No domingo, a largada será realizada às 17 horas.

Confira os resultados do 2º treino livre:

1.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min37s305

2.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), a 0s115

3.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), a 0s480

4.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s653

5.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), a 0s768

6.º - Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber), a 0s924

7.º - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), a 0s949

8.º - Romain Grosjean (FRA/Lotus), a 0s950

9.º - Jenson Button (ING/McLaren), a 0s964

10.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), a 1s156

11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), a 1s414

12.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), a 1s633

13.º - Sergio Pérez (MEX/McLaren), a 1s636

14.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), a 1s941

15.º - Paul di Resta (ESC/Force India), a 2s105

16.º - Valtteri Bottas (FIN/Williams), a 2s207

17.º - Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso), a 2s274

18.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams), a 2s479

19.º - Charles Pic (FRA/Caterham), a 3s071

20.º - Giedo van der Garde (HOL/Caterham), a 3s258

21.º - Max Chilton (ING/Marussia), a 8s921

22.º - Jules Bianchi (FRA/Marussia), a 9s704

