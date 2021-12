Vettel é pole position do GP dos EUA; Alonso é 8º

O alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, confirmou seu domínio do Circuito das Américas, em Austin, palco do Grande Prêmio dos Estados Unidos, ao conquistar neste

sábado a pole positon para a prova, enquanto Fernando Alonso, largará sete posições atrás.

O atual bicampeão do mundo, que havia ficado na primeira posição nas três sessões livres do GP, cravou tempo de 1min35s657. Seu principal rival na luta pelo título mundial, Alonso, apesar do nono tempo, com 1min37s300, vai largar em oitavo, já que o francês Romain Grosjean, quarto melhor, perdeu cinco posições por troca na caixa de câmbio.

O segundo no grid do Grande Prêmio americano será o britânico Lewis Hamilton, da Maclaren que fez o tempo de 1min35s766. Em terceiro estará o companheiro de Vettel, o australiano Mark Webber (1min36s174). Em quarto largará Kimi Raikkonen, da Lotus (1min36s708), seguido de Michael Schumacher, da Mercedes (1min36s794).

Felipe Massa, da Ferrari, vai largar em sexto, depois de ter obtido marca de 1min36s937. Já o punido Romain Grosjean, que fez volta em 1min36s587, vai largar na nona colocação.

Bruno Senna, da Williams, foi eliminado no Q2 e vai largar na 11ª posição. O brasileiro cravou o tempo de 1min37s604 e ficou menos de meio décimo fora do bloco dos 10 primeiros. Ao seu lado, a grande decepção do treino classificatória, o britânico Jenson Button, da Mclaren, que teve problemas durante o Q2 e larga em 12º.

A largada do Grande Prêmio dos Estados Unidos, penúltima prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1, será dada neste domingo, às 17h (horário de Brasília).



Confira o grid de largada para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:



1. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1min35s657.

2. Lewis Hamilton (GBR/Mclaren) 1min35s766.

3. Mark Webber (AUS/Red Bull) 1min36s174.

4. Kimi Raikkonen, (FIN/Lotus) 1min36s708.

5. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1min36s794.

6. FELIPE MASSA (BRA/Ferrari) 1min36s937.

7. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) 1min37s141.

8. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1min37s300.

9. Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1min36s587 (+).

10. Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1min37s842.



Eliminados no Q2:.

11. BRUNO SENNA (BRA/Williams) 1min37s604.

12. Jenson Button (GBR/Mclaren) 1min37s616.

13. Paul di Resta (FRA/Force India) 1min37s665.

14. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso) 1min37s879.

15. Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1min38s206.

16. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) 1min38s437.

17. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1min38s501.



Eliminados no Q1:.

18. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) 1min39s114.

19. Timo Glock (ALE/Marussia) 1min40s056.

20. Charles Pic (FRA/Marussia) 1min40s664.

21. Vitaly Petrov (RUS/Caterham) 1min40s809.

22. Heikki Kovalainen (FIN/Caterham1) 1min41s166.

23. Pedro De la Rosa (ESP/Hispania) 1min42s011.

24. Narain Karthikeyan (IND/Hispania) 1min42s740.

(+) Romain Grosjean (Lotus) foi punido com cinco posições por troca da caixa de câmbio.

