Vettel é pole em dobradinha da Red Bull e Massa larga em sétimo na China

A Red Bull continua absoluta nos grids de largada da temporada 2010 da Fórmula 1. Na madrugada deste sábado, conseguiu a pole position do GP da China, garantindo, de quebra, o segundo lugar também. Vencedor da última prova, na Malásia, e primeiro da fila no Bahrein e na Austrália, o alemão Sebastian Vettel fez a melhor volta no minuto final do treino classificatório, em 1min34s558, deixando na segunda colocação seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber, melhor da qualificação na semana passada.





