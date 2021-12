Vettel domina treino e fatura pole em Cingapura

Atual tricampeão mundial, o alemão Sebastian Vettel domina completamente, até agora, mais um fim de semana na Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Reds Bull foi soberano e conquistou a pole position do GP de Cingapura, a 13ª etapa da temporada 2013, realizado no circuito de Marina Bay, com a marca de 1min42s841 na sua melhor volta na terceira fase do treino de classificação. Já o brasileiro Felipe Massa vai largar do sexto lugar após ser mais rápido do que o espanhol Fernando Alonso, seu companheiro de equipe na Ferrari, na atividade.

Líder do Mundial de Pilotos com uma confortável vantagem de 53 pontos, Vettel ganhou as últimas duas corridas da Fórmula 1 e parece cada vez mais próximo de conquistar o tetracampeonato mundial. E neste sábado, ele faturou a 41ª pole position da sua carreira, sendo a segunda consecutiva e a quinta nesta temporada.

Após ser o piloto mais rápido nos treinos livres de sexta-feira, Vettel manteve o domínio na atividade que antecedeu a sessão de classificação. O piloto da Red Bull foi soberano no treino que definiu o grid de largada, tanto que nem voltou para a pista nos minutos finais da terceira fase do treino de classificação.

Com Vettel praticamente inalcançável, restou aos outros pilotos lutarem pelas posições seguintes no grid de largada. E quem se saiu melhor foi o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, que garantiu o segundo lugar com o tempo de 1min42s932 - ele, aliás, foi o último piloto a registrar uma volta em menos de 1min43.

O francês Romain Grosjean, da Lotus, garantiu o terceiro lugar no grid de largada do GP de Cingapura ao marcar o tempo de 1min43s058, logo à frente do australiano Mark Webber, da Red Bull, com 1min43s152. E o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o quinto colocado, com 1min43s254.

Na sua primeira prova após o anúncio de que não permanecerá na Ferrari para a próxima temporada, Massa foi o sexto mais rápido no treino de classificação, com 1min43s890. Assim, o brasileiro vai largar logo à frente de Alonso, que ficou apenas em sétimo lugar.

O inglês Jenson Button, da McLaren, vai começar o GP de Cingapura da oitava colocação. Ele será seguido pelo australiano Daniel Ricciardo, da Toro Rosso, e pelo mexicano Esteban Gutierrez, da Sauber, que completam as dez primeiras posições do grid de largada.

Com dores nas costas, o finlandês Kimi Raikkonen, que vai trocar a Lotus pela Ferrari na próxima temporada da Fórmula 1, em substituição a Massa, vai largar apenas da 13ª colocação, logo à frente do mexicano Sergio Pérez, da McLaren, após ambos serem eliminados na segunda fase do treino de classificação, assim como Nico Hulkenberg, Jean-Éric Vergne, Adrian Sutil e Valtteri Bottas. Nesta parte do treino, Vettel foi o mais rápido.

Paul di Resta, Pastor Maldonado, Charles Pic, Giedo van der Garde, Jules Bianchi e Max Chilton foram os pilotos eliminados na primeira fase do treino de classificação, que foi liderada por Hamilton.

O GP de Cingapura será disputado neste domingo, com início previsto para as 9 horas (de Brasília) deste domingo. Confira como ficou o grid de largada:

1.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min42s841

2.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min42s932

3.º Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min43s058

4º. Mark Webber (AUS/Red Bull) - 1min43s152

5.º Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min43s254

6.º Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1min43s890

7.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min43s938

8.º Jenson Button (ING/McLaren) - 1min44s282

9.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) - 1min44s439

10.º Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - sem tempo no Q3

11.º Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) - 1min44s555

12.º Jean-Eric Vergne(FRA/Toro Rosso) - 1min44s588

13.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) - 1min44s658

14.º Sergio Perez (MEX/McLaren) - 1min44s752

15.º Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1min45s185

16.º Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min45s388

17º. Paul Di Resta (ESC/Force India) - 1min46s121

18º. Pastor Maldonado (VEN/William) - 1min46s619

19º. Charles Pic (FRA/Caterham) - 1min48s111

20º. Giedo van der Garde (HOL/Caterham) - 1min48s320

21º. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min48s830

22º. Max Chilton (ING/Marussia) - 1min48s930

