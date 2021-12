Vettel domina segundo treino livre na China; Massa fica em sexto

Sebastian Vettel, da Red Bull, deu sequência ao seu predomínio neste início de temporada e encerrou a segunda sessão de treinos livres do GP da China com a primeira colocação. O alemão já tinha sido o melhor no primeiro treino livre, também realizado nesta sexta-feira, 15.

Vettel foi seguido pelos ingleses da McLaren: Lewis Hamilton e Jenson Button, respectivamente. Mark Webber, companheiro do alemão na Red Bull, conseguiu apenas a décima posição desta vez, após ter ficado em segundo na sessão inicial.

O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, marcou o sexto tempo, como já havia feito no primeiro treino, e se manteve à frente de seu companheiro, o espanhol Fernando Alonso, que não passou do 14º lugar.

O outro brasileiro do circo da Fórmula 1, Rubens Barrichello, da Williams, encerrou a sessão em 16º.

Veja os tempos do segundo treino livre desta sexta:



.1.Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1:37.688.

.2.Lewis Hamilton (ING/McLaren) 1:37.854.

.3.Jenson Button (ING/McLaren) 1:37.935.

.4.Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:37.943.

.5.Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:38.105.

.6.Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:38.507.

.7.Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:38.735.

.8.Nick Heidfeld (ALE/Renault) 1:38.805.

.9.Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1:38.859.

10.Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:39.327.

11.Kamui Kobayashi (JPN/Sauber) 1:39.538.

12.Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1:39.667.

13.Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso) 1:39.771.

14.Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:39.779.

15.Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) 1:39.828.

16.Rubens Barrichello (BRA/Williams) 1:39.925.

17.Sergio Pérez (MEX/Sauber) 1:39.953.

18.Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) 1:40.476.

19.Jarno Trulli (ITA/Lotus) 1:41.482.

20.Narain Karthikeyan (IND/Hispania) 1:42.902.

21.Vitantonio Liuzzi (ITA/Hispania) 1:43.850.

22.Jerome d'Ambrosio (BEL/Virgin) 1:44.008.

23.Timo Glock (ALE/Virgin) 1:44.747.

24.Paul di Resta (GBR/Force India) Sem tempo.

