Vettel domina 1º dia da nova temporada na F-1; Massa é 8º

O campeão mundial Sebastian Vettel, da Red Bull, colocou seus rivais nos devidos lugares ao dominar as duas sessões do primeiro dia da temporada da Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Melbourne, na Austrália.

O alemão, que busca o quarto título consecutivo, fez sua melhor volta com sua "Hungry Heidi" (Heidi Faminta) --apelido do seu novo carro-- em 1min25s908. Seu companheiro de equipe Mark Webber fez o segundo melhor tempo (1min26s172).

O resultado pôs em dúvida o consenso que vinha se formando a respeito de um nivelamento das equipes na temporada de 2013.

Nico Rosberg, da Mercedes, foi o terceiro colocado (1min26s322), mas em seguida teve problemas de câmbio. Kimi Raikkonen e Romain Grosjean ficaram em quarto e quinto, confirmando a boa impressão causada pela Lotus nos testes da pré-temporada.

Vettel, que aos 25 anos é o mais jovem tricampeão da história, confirmou a impressão de que a Red Bull está acima da concorrência.

"No geral o dia foi bom para nós, foi bastante tranquilo e não houve problema com o carro. Após uma boa quilometragem de testes, foi divertido estar lá -- esse circuito não é fácil, é um bom desafio", afirmou Vettel.

Fernando Alonso e Felipe Massa, da Ferrari, ficaram em sexto e oitavo lugares, com Lewis Hamilton, da Mercedes, em sétimo.

Confira os tempos da segunda sessão livre:

1. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull RB9 Renault) 1:25.908.

2. Mark Webber (AUS/Red Bull RB9 Renault) 1:26.172.

3. Nico Rosberg (ALE/Mercedes F1W04) 1:26.322.

4. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus E21 Renault) 1:26.361.

5. Romain Grosjean (FRA/Lotus E21 Renault) 1:26.680.

6. Fernando Alonso (ESP/Ferrari F138) 1:26.748.

.7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes F1W04) 1:26.772.

8. FELIPE MASSA (BRA/Ferrari F138) 1:26.855.

9. Adrian Sutil (ALE/Force India VJM06 Mercedes) 1:27.435.

10. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber C32 Ferrari) 1:28.187.

11. Jenson Button (GBR/McLaren MP4/28 Mercedes) 1:28.294.

12. Paul di Resta (GBR/Force India VJM06 Mercedes) 1:28.311.

13. Sergio Pérez (MEX/McLaren MP4/28 Mercedes) 1:28.566.

14. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso STR8 Ferrari) 1:28.627.

15. Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber C32 Ferrari) 1:28.772.

16. Pastor Maldonado (VEN/Williams FW35 Renault) 1:28.852.

17. Jean-Éric Vergne (FRA/Toro Rosso STR8 Ferrari) 1:28.968.

18. Valteri Bottas (FIN/Williams FW35 Renault) 1:29.386.

19. Jules Bianchi (FRA/Marussia MR02 Cosworth) 1:29.696.

20. Charles Pic (FRA/Caterham CT03 Renault) 1:30.165.

21. Max Chilton (GBR/Marussia MR02 Cosworth) 1:30.600.

22. Giedo van der Garde (HOL/Caterham CT03 Renault) 1:32.450.

