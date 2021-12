Vettel diz que boa largada foi fundamental para vitória

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull), que venceu neste domingo o Grande Prêmio da Coreia de Fórmula 1, afirmou que a chave de sua vitória foi superar na largada seu companheiro de equipe, o australiano Mark Webber.

"A chave foi ter uma boa saída. Não tinha certeza já que começava pelo lado sujo, mas tive uma largada razoável e uma boa arrancada", explicou Vettel. O piloto alemão explicou ainda que o carro de Webber deslizou um pouco na saída.

O bicampeão do mundo, que conquistou sua terceira vitória consecutiva, mostrou-se "muito feliz" pela "corrida fantástica" e agradeceu à equipe por todo o trabalho realizado. "Tivemos dois pit-stops brilhantes. A única falha foi na curva 3. Foi um pouco falha minha, mas felizmente tinha uma boa vantagem em relação aos demais. No final estava bastante preocupado pelos pneus", disse Vettel, que pisou fortemente nos freios nessa curva e levou o único susto em um grande prêmio dominado totalmente por ele.

O alemão afirmou que foi dado mais um passo para a conquista do título e que espera manter o ritmo dos últimos três triunfos para seguir ganhando.

"O campeonato foi cheio de altos e baixos, temos que nos estabilizar e necessitamos os melhores resultados possíveis", assegurou Vettel, o novo líder do Mundial com seis pontos de vantagem sobre o espanhol Fernando Alonso.

