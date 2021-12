Vettel, da Red Bull, domina os primeiros treinos livres do GP da Grã-Bretanha

O alemão Sebastian Vettel (Red Bull) conseguiu nesta sexta-feira o melhor tempo nos primeiros treinos livres do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, que será disputado no domingo no circuito de Silverstone.



Com o tempo de 1m32s280, Vettel ficou 334 milésimos à frente de Lewis Hamilton, da McLaren, dono da segunda melhor volta do treino. Robert Kubica, da Renault, ficou com o terceiro posto. Adrian Sutil, da Force India, ficou em quarto.

Confira os melhores tempos do 1º treino livre desta sexta no Grande Prêmio da Grã-Bretanha

Sebastian Vettel (GER/Red Bull) 1:32.280

(velocidade média: 200,559 km/h)

Lewis Hamilton (GBR/McLaren) 1:32.614

Robert Kubica (POL/Renault) 1:32.725

Mark Webber (AUS/Red Bull) 1:32.747

Adrian Sutil (ALE/Force India) 1:32.968

Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:33.318

Nico Hülkenberg (ALE/Williams-Cosworth) 1:33.377

Jenson Button (GBR/McLaren) 1:33.519

Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1:33.955

Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth) 1:34.016

Sébastien Buemi (SUI/Toro Rosso) 1:34.132

Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1:34.365

Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:34.490

Paul di Resta (ESC/Force India) 1:34.580

Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) 1:34.710

Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari) 1:34.901

Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1:35.037

Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) 1:35.318

Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth) 1:36.747

Timo Glock (GER/Virgin-Cosworth) 1:37.330

Lucas Di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth) 1:37.518

Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth) 1:38.735

Mohamed Fairuz Fauzy (MAS/Lotus-Cosworth) 1:39.510

Sakon Yamamoto (JPN/Hispania-Cosworth) 1:39.673

adblock ativo