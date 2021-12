Vettel crava a pole no treino classificatório para o GP de Abu Dhabi

No treino classificatório realizado à noite para a última corrida do ano, em Abu Dhabi, em pista que foge aos costumes da Fórmula 1 – gira no sentido anti-horário – o alemão Sebastian Vettel da RBR cravou sua décima pole na temporada com o tempo de 1m39s394, alimentando as esperanças de ultrapassar o espanhol Fernando Alonso na classificação e conquistar o título do Mundial 2010.

Rubens Barrichello fez um bom treino e larga logo atrás de Felipe Massa, na sétima posição do grid. Heptacampeão da Fórmula 1, Michal Schumacher conseguiu apenas a oitava colocação. Os outros dois brasileiros mais uma vez não tiveram bons desempenhos. Lucas di Grassi, da Virgin, e Bruno Senna, da Hispania, ficaram na 22ª e 23ª posições respectivamente.

Vettel pode ser o mais jovem piloto a se sagrar campeão mundial. Com 231 pontos, o piloto da RBR precisa vencer a corrida e torcer para que Fernando Alonso, que tem 246, chegue no máximo em quinto.

Confira os tempos do treino classificatório:



1. Sebastian Vettel (ALE/RBR) - 1m39s394

2. Lewis Hamilton (ING/McLaren) - 1m39s425

3. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m39s792

4. Jenson Button (ING/McLaren) - 1m39s823

5. Mark Webber (AUS/RBR) - 1m39s925

6. Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m40s202

7. Rubens Barrichello (BRA/Williams) - 1m40s203

8. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m40s516

9. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m40s589

10. Vitaly Petrov (RUS/Renault) 1m40s901

11. Robert Kubica (POL/Renault) - 1m40s780

12. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) - 1m40s783

13. Adrian Sutil (ALE/Force India) - 1m40s914

14. Nick Heidfeld (FIN/Sauber) - 1m41s113

15. Nico Hulkenberg (ALE/Williams) - 1m41s418

16. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) - 1m41s642

17. Jaime Alguersuari (ESP/STR) - 1m41s738

18. Sebastien Buemi (SUI/STR) - 1m41s824

19. Jarno Trulli (ITA/Lotus) - 1m43s516

20. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) - 1m43s712

21. Timo Glock (ALE/VRT) - 1m44s095

22. Lucas di Grassi (BRA/ VRT) - 1m44s510

23. Bruno Senna (BRA/Hispania) - 1m45s085

24. Christian Klien (AUT/Hispania) - 1m45s296

