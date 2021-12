Vettel chega à ponta do Mundial na hora certa e se torna o campeão mais jovem

Com 23 anos, quatro meses e 11 dias de idade, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, assumiu neste domingo, pela primeira vez em sua carreira, a liderança do Mundial de pilotos e se tornou o campeão mais jovem da história da Fórmula 1, superando o inglês Lewis Hamilton, vencedor em 2008, em quatro meses.



Apesar de ser considerado uma grande promessa da principal categoria do automobilismo desde 2008, quando conseguiu sua primeira vitória guiando um Toro Rosso, a melhor posição de Vettel na classificação geral havia sido um segundo lugar, empatado em pontos com o primeiro, após o Grande Prêmio de Mônaco deste ano.

1. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 1h39min36s837.



2. Lewis Hamilton (ING/McLaren) a 10s162.



3. Jenson Button (ING/McLaren) a 11s047.



4. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) a 30s747.

5. Robert Kubica (POL/Renault) a 39s026.



6. Vitaly Petrov (RUS/Renault) a 43s520.



7. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) a 43s797.



8. Mark Webber (AUS/Red Bull) a 44s243.



9. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) a 50s201.



10. FELIPE MASSA (BRA/Ferrari) a 50s868.



11. Nick Heidfeld (ALE/Sauber) a 51s551.



12. RUBENS BARRICHELLO (BRA/Williams) a 57s686.



13. Adrian Sutil (ALE/Force India) a 58s325.



14. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) a 59s558.



15. Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) a 1min03s178.



16. Nico Hülkenberg (ALE/Williams) a 1min04s763.



17. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) a 1 volta.



18. LUCAS DI GRASSI (BRA/Virgin) a 2 voltas.



19. BRUNO SENNA (BRA/Hispania) a 2 voltas.



20. Christian Klien (AUT/Hispania) a 2 voltas.



21. Jarno Trulli (ITA/Lotus) a 4 voltas.



Abandonaram:

22. Timo Glock (ALE/Virgin) 44.



23. Michael Schumacher (ALE/Mercedes) 1.



24. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) 1.



Classificação final do Mundial de Pilotos:

1. Sebastian Vettel 256 pontos (campeão).



2. Fernando Alonso 252.



3. Mark Webber 242.



4. Lewis Hamilton 240.



5. Jenson Button 214.



6. FELIPE MASSA 144.



7. Nico Rosberg 142.



8. Robert Kubica 136.



9. Michael Schumacher 72.



10. RUBENS BARRICHELLO 47.



11. Adrian Sutil 47.



12. Kamui Kobayashi 32.



13. Vitaly Petrov 27.



14. Nico Hulkenberg 22.



15. Vitantonio Liuzzi 21.



16. Sebastien Buemi 8.



17. Pedro de la Rosa 6.



18. Nick Heidfeld 6.



19. Jaime Alguersuari 5.



20. Heikki Kovalainen 0.



21. Jarno Trulli 0.



22. Karun Chandhok 0.



23. BRUNO SENNA 0.



24. LUCAS DI GRASSI 0.



25. Timo Glock 0.



26. Sakon Yamamoto 0.



27. Christian Klien 0.



Classificação final do Mundial de Construtores:

1. Red Bull 498 pontos (campeão).



2. McLaren 454.



3. Ferrari 396.



4. Mercedes 214.



5. Renault 163.



6. Williams 69.



7. Force India 68.

8. Sauber 44.



9. Toro Rosso 13.



10. Lotus 0.



11. Hispania 0.



12. Virgin 0.



adblock ativo