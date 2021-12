Vettel assume a vice-liderança do Mundial

Com o segundo lugar neste domingo, 2, no Grande Prêmio da Bélgica, o alemão Sebastian Vettel (Red Bull) também assumiu a segunda posição na classificação do Mundial de Fórmula 1, que tem como líder o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), que não pontuou em Spa.

- Classificação do Mundial de Pilotos:

1. Fernando Alonso (ESP) 164 pts

2. Sebastian Vettel (ALE) 140

3. Mark Webber (AUS) 132

4. Kimi Raikkonen (FIN) 131

5. Lewis Hamilton (GBR) 117

6. Jenson Button (GBR) 101

7. Nico Rosberg (ALE) 77

8. Romain Grosjean (FRA) 76

9. Sergio Pérez (MEX) 47

10. Michael Schumacher (ALE) 35

11. Felipe Massa (BRA) 35

12. Kamui Kobayashi (JAP) 33

13. Nico Hulkenberg (ALE) 31

14. Pastor Maldonado (VEN) 29

15. Paul di Resta (ESC) 28

16. Bruno Senna (BRA) 24

17. Jean-Eric Vergne (FRA) 8

18. Daniel Ricciardo (AUS) 4

- Classificação do Mundial de Contrutores:

1. Red Bull Racing 272 pts

2. McLaren Mercedes 218

3. Lotus 207

4. Scuderia Ferrari 199

5. Mercedes-AMG 112

6. Sauber 80

7. Force India 59

8. Williams 53

9. Scuderia Toro Rosso 12

adblock ativo