Vettel aposta na mentalidade da Ferrari para logo superar a Mercedes

Às vésperas da primeira prova da Fórmula 1 no Azerbaijão, Sebastian Vettel vive a expectativa mostrar que é mesmo um ameaça ao domínio que a Mercedes vem impondo desde 2014. E o alemão avaliou nesta quinta-feira que as vitórias logo vão ser conquistadas pela Ferrari, pois a equipe é, na sua visão, composta por membros com mentalidade vencedora.

"Em termos de mentalidade, eu vejo uma equipe cheia de pessoas que querem ganhar. Eu acho que definitivamente há o desejo de vencer em todos os envolvidos. Esta é também uma das coisas que me deixa cheio de confiança de que vamos começar a ganhar mais cedo ou mais tarde", disse.

A primeira vitória de Vettel em 2016 poderia ter sido assegurada no último fim de semana, quando um erro de estratégia da Ferrari permitiu que o inglês Lewis Hamilton o superasse no GP do Canadá. Ainda assim, o alemão ficou satisfeito com o ritmo apresentado na prova.

Agora, para ter sucesso no GP da Europa, Vettel destacou a importância de ter um bom desempenho no treino de classificação. "Eu acho que você consegue ter um domingo mais agradável e mais fácil se você faz as coisas bem no sábado e isso tem que continuar a ser o alvo", disse o alemão, motivado para correr pela primeira vez no circuito de rua de Baku. "É uma pista completamente nova, mas parece muito, muito emocionante, por isso estou muito ansioso", concluiu.

Após sete provas, Vettel é o terceiro colocado no Mundial de Pilotos, com 78 pontos, atrás do alemão Nico Rosberg, com 116, e de Hamilton, com 107. As atividades em Baku começam nesta sexta-feira, com a realização de dois treinos livres, o primeiro deles a partir das 6 horas (de Brasília).

