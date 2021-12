Vettel afirma ter ficado surpreso após 'não renovação' com a Ferrari

O piloto alemão de Formula 1, Sebastian Vettel, anunciou em coletiva de imprensa para o Grande Prêmio da Austria, realizada nesta quinta-feira, 2, que ficou surpreso após receber por telefone a notícia de que não teria seu contrato renovado com a escuderia italiana Ferrari para a temporada de 2021.

"Obviamente foi uma surpresa pra mim quando recebi a ligação de Mattia (Binotto) e ele me disse que não havia intenção do time de continuar comigo. Nunca tivemos qualquer discussão. Nunca houve uma oferta na mesa e portanto, nenhuma discordância", afirmou Vettel.

Rumores sobre o desligamento envolvendo o tetracampeão e a equipe fizeram parte do período de preparação à temporada 2020. Durante este tempo, chegou-se a cogitar, inclusive, uma renovação válida por um ano com redução de salário.

O relacionamento entre as partes chegou ao fim oficialmente em maio, quando também foi anunciado oficialmente a contratação do piloto espanhol Carlos Sainz para a vaga. Na ocasião, nem Vettel e nem a Ferrari chegaram a se pronunciar publicamente e dar mais detalhes acerca do ocorrido.

"Durante esse período, tivemos tempo para refletir, refletir e chegar em uma conclusão. Estamos satisfeitos com nossa escolha. Acho que foi a coisa certa para ele e para nós. Quanto ao futuro de Vettel, acho que ele é tão apaixonado por esse esporte. Ele vai querer voltar, apesar de ter algumas coisas em que pensar", disse o chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto.

Apesar de ainda ficar na equipe até o final do ano, o alemão hesitou ao falar sobre seu futuro na maior categoria de automobilismo do mundo, mas garantiu que não quer apressar nada neste momento.

"Quero tomar a melhor decisão para mim mesmo e meu futuro. Tenho uma natureza muito competitiva. Alcancei muita coisa nesse esporte e estou motivado e ansioso para alcançar mais, e para fazer isso, acho que eu preciso do equipamento certo e da pessoas certas ao meu redor", completou.

Caso deixe a Formula 1 ao fim da temporada, Vettel seria o dono da terceira melhor marca da categorias. Atualmente, ele ostenta quatro títulos mundiais (2010, 2011, 2012 e 2013), 53 vitórias e 120 pódios, em 235 corridas na carreira.

