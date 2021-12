Vettel afasta desconfiança e lidera segundo treino da F-1 no Canadá

Sebastian Vettel espantou a desconfiança sobre a Red Bull e terminou na ponta o segundo treino livre para o GP do Canadá da F-1, nesta sexta-feira, 11, em Montreal. Depois de ter Vettel em quinto e Mark Webber em 14º no primeiro treino, a equipe dos energéticos conseguiu o melhor tempo do dia e colocou Mark em quarto. Fernando Alonso conseguiu levar a Ferrari — que não atualiza significantemente seu carro desde o GP da China — ao segundo lugar. Rosberg subiu um posto em relação ao primeiro treino, terminando em terceiro.

O melhor brasileiro da sessão, desta vez, foi Felipe Massa, em quinto. O piloto da Ferrari, porém, ficou outra vez atrás do companheiro Alonso. Curiosamente, Rubens Barrichello ficou na posição que foi de Massa no primeiro treino: 12º.

Os dois representantes verde-amarelos das equipes novatas, Bruno Senna e Lucas Di Grassi, não foram bem. Senna, 21º, ficou atrás do companheiro de Hispania, Karun Chandhok. Lucas, por sua vez, foi o último.

O treino – Ao contrário do que aconteceu na primeira sessão, pela manhã, os pilotos não demoraram muito para marcar seus tempos: já com cinco minutos, Nico Hülkenberg, Vitaly Petrov e Kamui Kobayashi já tinham voltas cronometradas.

As McLaren logo mostraram que seriam novamente fortes: Hamilton assumiu a dianteira com 1min18s659, mas foi superado por Button e seu 1min17s961. Ágil, Lewis devolveu com 1min17s522.

Nico Rosberg, então, deu mais um indício de que a Mercedes será forte neste fim de semana ao assumir a primeira posição. O alemão foi o último dos ponteiros a usar pneus duros. Depois, todos passaram a utilizar os compostos mais macios.

Foi o caso de Sebastian Vettel, que tomou a ponta ao marcar primeiro 1min17s141, depois 1min16s877 — tempo que ninguém mais conseguiu bater. Os pneus moles se adaptaram melhor ao carro da Red Bull do que ao de suas rivais, que sofreram com o rápido desgaste da borracha.



Treino livre 1:

1° Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min16s877

2° Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min16s963

3° Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min17s151

4° Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min17s273

5° Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min17s401

6° Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min17s415

7° Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min17s522

8° Robert Kubica (POL/Renault), 1min17s529

9° Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min17s688

10º Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India), 1min17s903

11° Jenson Button (ING/McLaren), 1min17s961

12° Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min18s385

13° Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min18s447

14° Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min18s582

15° Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min18s658

16° Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min19s142

17° Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min19s168

18° Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min19s274

19° Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min19s969

20° Karun Chandhok (IND/Hispania), 1min20s879

21° Bruno Senna (BRA/Hispania), 1min21s097

22° Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min21s346

23° Timo Glock (ALE/Virgin), 1min21s488

24° Lucas Di Grassi (BRA/Virgin), 1min21s577

