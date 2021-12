Veterano, Salcido é novidade do México para a Copa

Titular do México nas últimas duas Copas, Carlos Salcido é a grande novidade da lista de 23 convocados para o Mundial do Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 9, em entrevista coletiva, pelo técnico Miguel Herrera. Desde que o treinador assumiu a seleção mexicana, às vésperas da repescagem das Eliminatórias, não havia convocado o zagueiro 34 anos, atualmente no Tigres.

Salcido, que foi titular durante toda a fase regional das Eliminatórias, nos Jogos Olímpicos de Londres/2012 e na Copa das Confederações do ano passado, havia sido alijado até das convocações que Herrera faz chamando apenas atletas de clubes locais. Na Copa, deverá fazer dupla de zaga com o capitão Rafa Márquez, 35 anos, ex-Barcelona, hoje no León, e que irá para sua Copa.

"Salcido não precisa provar nada. Observamos ele como fazemos com toda a liga. É um jogador funcional, que sabe jogar em linha de cinco, de quatro, de lateral-esquerdo, direito e volante", explicou Herrera.

Quando Herrera assumiu a seleção mexicana, precisando da vitória sobre a Nova Zelândia a qualquer custo, confiou numa base que havia sido campeã com ele pelo América. Entre os jogadores de confiança do treinador estava o goleiro Moisés Muñoz, de 34 anos, titular nos dois jogos da repescagem. Muñoz, porém, acabou fora da lista final, preterido por Guilhermo Ochoa, do Ajaccio, que vai para sua terceira Copa.

Dividido entre uma base que garantiu o México na Copa e uma boa geração que atua na Europa, Herrera teve que fazer cortes. Deixou de fora, por exemplo, o meia Javier Aquino, de 24 anos, titular do Villarreal e destaque do time mexicano que ganhou a Olimpíada de Londres.

Outra ausência sentida, mas já anunciada, é Carlos Vela, da Real Sociedad. O atacante, oitavo principal artilheiro do Campeonato Espanhol, não demonstrou dedicação suficiente à seleção mexicana e, por falta de comprometimento, está fora da Copa. Ainda assim, o México terá, no ataque, Giovani Dos Santos (Villarreal), Chicharito Hernández (Manchester United), Raúl Jiménez (América), Oribe Peralta (Santos Laguna) e Alán Pulido (Tigres).

Com uma equipe experiente, o México virá para o Brasil com nove jogadores que já disputaram uma Copa do Mundo: Salcido, Francisco Rodríguez, Rafael Márquez, Paul Aguilar, Guillermo Ochoa, Javier Hernández, Héctor Moreno, Giovani Dos Santos e Andrés Guardado.

O México está no Grupo A, o mesmo do Brasil, e será o segundo rival da seleção de Luiz Felipe Scolari. A equipe, que fará sua preparação pré-Copa nos EUA, jogando contra Israel, Equador, Bósnia e Portugal, estreia no Mundial contra Camarões. Na última rodada, pega a Croácia.

