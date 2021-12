Verstappen ultrapassa Hamilton no final e vence GP da França de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da França de Fórmula 1 ao ultrapassar o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em segundo lugar, na penúltima volta neste domingo, no circuito de Paul Ricard, em Le Castellet, na França.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) completa o pódio nesta que foi a 7ª prova da temporada e a quarta colocação ficou com o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

Graças ao triunfo, Verstappen amplia sua vantagem sobre Hamilton de 4 para 12 pontos na classificação geral do Mundial de pilotos.

No de construtores, a Red Bull aumentou sua margem sobre a Mercedes de 26 para 37 pontos.

Diante de 15.000 espectadores (o que fez desse o evento mais importante organizado na França desde o início da pandemia covid-19), Verstappen, que largou da pole position, não fez uma boa largada e Hamilton o ultrapassou depois que o holandês perdeu o controle de seu carro na primeira curva.

Uma primeira parada nos boxes logo no início e outra depois da metade da corrida - enquanto Hamilton trocou os pneus apenas uma vez - permitiu que ele construísse as bases para a vitória nos quilômetros finais.

As McLarens foram a terceira força no paddock nesta corrida, com o britânico Lando Norris em quinto e o australiano Daniel Ricciardo em sexto.

Completam a zona de pontuação o francês Pierre Gasly (AlphaTauri) em sétimo, o espanhol Fernando Alonso (Alpine) em oitavo e as Aston Martins do alemão Sebastian Vettel (9º) e o canadense Lance Stroll (10º).

As Ferraris decepcionaram desta vez, com uma décima primeira colocação para o espanhol Carlos Sainz Jr e uma décima sexta para o monegasco Charles Leclerc.

Na próxima semana, será a vez do Grande Prêmio da Estíria, na Áustria, a primeira de duas corridas consecutivas programadas para ocorrerem no circuito Red Bull Ring em Spielberg.

