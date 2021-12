Verstappen se irrita em coletiva e ameaça dar cabeçadas em jornalista

O holandês Max Verstappen se envolveu em pelo menos um incidente em cada uma das seis etapas disputadas na atual temporada da Fórmula 1. No mais recente, ele bateu no muro no terceiro treino livre do GP de Monaco e ficou fora do classificatório.

Nesta quinta-feira, em Montreal, na primeira entrevista coletiva antes do GP do Canadá, o piloto da Red Bull se mostrou irritado com as perguntas dos jornalistas sobre as derrapadas deste ano. "Bem, você sabe, fico realmente muito cansado de todos esses comentários sobre mim, dizendo que deveria mudar minha maneira de pilotar", disse.

"Realmente não sei (porque se envolveu em tantos acidentes). E, como eu disse, fico de saco cheio de responder isso. E eu acho que se tiver que responder mais um pouco sobre isso, vou dar uma cabeçada em alguém", afirmou.

Apesar de não ter muito como justificar o mau começo de temporada, Verstappen disse que os jornalistas têm ampliado e dado maior repercussão para os seus acidentes. "Todos tornam as coisas muito dramáticas. Claro que esse início não está como imaginava. Houve erros especialmente em Monaco e na China. Mas não faz sentido continuar falando sobre isso", finalizou.

O GP do Canadá acontecerá no próximo domingo. Na corrida, o companheiro de Verstappen, Daniel Ricciardo, já tem motivos para lamentar. Depois de vencer em Mônaco pela primeira vez, na etapa passada, o australiano terá que fazer mudanças no motor do seu carro, o que deve incorrer em perda de posição no grid de largada.

Com o triunfo em Montecarlo, Ricciardo passou a ocupar a terceira colocação na tabela, com 72 pontos. O líder é o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, com 110. O segundo lugar pertence ao alemão Sebastian Vettel, com 96.

adblock ativo