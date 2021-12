Verstappen lidera no primeiro dia de testes da pré-temporada de F1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) registrou nesta sexta-feira, 12, o melhor tempo do primeiro dia dos três testes da pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Sakhir (Bahrein), onde a primeira corrida de 2021 será disputada no dia 28 deste mês.

Verstappen fez a melhor volta em um minuto, trinta segundos, 674 milésimos. Ele deu 139 voltas nesta sexta. O segundo melhor tempo ficou com o britânico Lando Norris (McLaren), com 1:30.889, e o terceiro com o francês Esteban Ocon (Alpine), que registrou 1:31.146.

O heptacampeão mundial e atual campeão, o britânico Lewis Hamilton, fez 42 voltas de teste em sua Mercedes e terminou em 10º na classificação de tempos do dia.

