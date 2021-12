Verstappen é o mais rápido no 1º dia de testes em Barcelona; Hamilton fica em 6º

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido nesta terça-feira 15, no primeiro dia de testes no circuito de Barcelona, na Espanha. Com pneus hipermacios, ele fez sua melhor volta em 1min17s528.

O espanhol Carlos Sainz Jr, da Renault, ficou logo atrás, 0s034 mais lento. O terceiro mais rápido do dia foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. Enquanto isso, o líder do campeonato, o inglês Lewis Hamilton, fez apenas o sexto tempo entre os 13 carros que foram à pista na região da Catalunha.

Os pilotos aproveitaram para rodar bastante com os carros na tentativa de corrigir os erros apresentados nas primeiras cinco etapas da temporada. Verstappen deu 148 voltas, Vettel, 136, e Hamilton, 151, no que foi o primeiro dia de testes após o início da temporada 2018.

O francês Romain Grosjean, da Haas, que havia sido o mais rápido na sessão da manhã, voltou à pista na parte da tarde, mas não conseguiu melhorar seu tempo inicial de 1min18s449. Com isso, ficou em quarto no geral.

Muitas equipes usaram pilotos juniores. O canadense Nicholas Latifi, da Force India, foi o mais rápido entre os menos experientes com o quinto lugar. O belga Stoffel Vandoorne colocou a McLaren no sétimo lugar, à frente do italiano Antonio Giovinazzi, da Sauber.

O nono tempo ficou com o inglês Oliver Rowland, da Williams, com o compatriota Lando Norris, da McLaren, logo atrás. Os carros da McLaren e da Force India testaram também pneus da Pirelli para a temporada 2019.

As últimas três posições também tiveram pilotos ingleses, com George Russell, da Force India, em 11º, Sean Gelael, da Toro Rosso, em 12º, e Oliver Turvey, que assumiu o carro de Norris, em 13º. Os carros voltam ao circuito catalão para mais algumas horas de testes coletivos nesta quarta-feira.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP de Mônaco, que acontecerá no dia 25. Após cinco etapas disputadas, Hamilton lidera a classificação geral com 95 pontos e Vettel aparece em segundo lugar com 78.

adblock ativo