Verstappen domina treinos livres do GP do Bahrein

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido do dia durante as sessões de treinos livres do Grande Prêmio do Bahrein, etapa que abre o Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira, 26, no circuito de Sakhir (5,412 km).

Vencedor da última prova da temporada 2020, em Abu Dhabi, e terceiro na classificação geral final, Verstappen começou 2021 muito bem.

Depois de liderar os treinos da pré-temporada no mesmo circuito de Sakhir há 15 dias, o holandês dominou os tempos nas duas sessões de treinos livres desta sexta.

Na segunda sessão, com uma melhor volta em um minuto, 30 segundos e 847 milésimos, ele superou o britânico da McLaren Lando Norris em 95 milésimos de segundo.

O sete vezes campeão mundial e grande favorito Lewis Hamilton (Mercedes) foi o terceiro mais rápido, a 235 milésimos, enquanto que o finlandês Valtteri Bottas, vice-campeão mundial e companheiro de Hamilton na Mercedes, obteve o quinto melhor tempo, a 371 milésimos de Verstappen.

A Ferrari, apenas sexta no Mundial de Construtores em 2020, conseguiu colocar sua nova contratação, o espanhol Carlos Sainz Jr, como quarto melhor na segunda sessão.

Mick Schumacher, filho do lendário Michael Schumacher, só alcançou o 18º melhor tempo em sua segunda sessão como piloto oficial de F1, sob o peso de um carro inicialmente pouco competitivo, o da Haas.

A terceira sessão de treinos livres vai ocorrer neste sábado, antes da classificação (12h00-13h00, pelo horário de Brasília), que determinará a pole position e o grid de largada para a corrida de domingo.

