Verônica Almeida faz 'vaquinha' com forró e feijoada por tratamento na França

A nadadora Verônica Almeida realiza, no dia 9 de julho, uma feijoada para arrecadar R$ 30 mil para fazer uma reavaliação genética em Paris (França). Ela, que já disputou três Paralimpíadas e ganhou medalha de bronze em Pequim-2008, sofre com a síndrome de Ehlers-Danlos, doença degenerativa que compromete a produção de colágeno no organismo.

No início deste ano, Verônica, que é atleta do Esporte Clube Vitória, foi à capital francesa para iniciar o tratamento. Agora, ela precisa voltar à "cidade luz" devido a uma série de convulsões que tem tido desde maio. Por conta disso, a paratleta ficou internada na UTI do Hospital Aliança, em Salvador, por alguns dias.

A atleta disse que recebeu uma chamada da equipe francesa com para que ela esteja de volta no dia 17 do próximo mês. O valor de R$ 30 mil engloba custos com passagem, hospedagem e exames, bancados por ela.

“Oi amigos, estarei indo novamente a Paris em julho para uma reavaliação genética, depois do tempo que permaneci na UTI. Estou passando para pedir novamente a ajuda de vocês. Só que agora com muito forró e feijoada! É a Forrojoada da Véu! Os ingressos podem ser adquiridos comigo mesmo e todo o valor arrecadado será revertido para a minha viagem, pois, como sabem, os custos são altos e estou indo pela segunda vez esse ano. Sempre com a ajuda de vocês! Garanto que será uma enorme alegria poder contar com a presença de todos!”, convida a nadadora.

O forró com feijoada será realizado das 12h às 18h, no clube Aceb, no Costa Azul. O ingresso para o evento custa R$ 50, com capacidade para 300 pessoas. Interessados devem entrar em contato pelo Instagram da nadadora ou pelo telefone (71) 99999-5176.

Para quem quiser doar diretamente para Verônica, ela dispõe de uma conta bancária para contribuições. Os dados seguem abaixo.

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 0064

Operação: 013

Conta poupança: 00011640-9

Verônica Souza Mauadie

CPF 85988456553

