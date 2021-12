Verônica Almeida é tirada do coma e já não convulsiona

Internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Rafael, para onde foi transferida na tarde de sábado, 6, a atleta paralímpica Verônica Almeida, 41 anos, continua realizando exames e sob cuidados da equipe médica que a assiste.

Consultada nesta segunda-feira, 8, a assessora Daniela Sampaio Nunes, que acompanha Verônica, afirmou ter havido progressos em relação à crise convulsiva recorrente, ocorrida no dia 1º de maio, e que levou a nadadora à internação.

"A notícia legal é que Verônica, desde a noite de sábado, quando começou a ser tirada do coma, não está mais convulsionando. Hoje à noite, ela fará 48 horas sem convulsionar", informou Daniela.

Verônica foi transferida em coma induzido de um hospital para o outro. Ainda no sábado à noite, os médicos fizeram exame de videoeletroencefalograma, que auxilia no estudo do registro gráfico das correntes elétricas desenvolvidas no cérebro.

Ao finalizar as informações, a assessora afirmou que os médicos seguirão realizando exames complementares em Verônica, que conquistou medalha de bronze em Pequim-2008.

