Vereador propõe instituir "Dia do Gol da Alemanha"

A derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014 já entrou para história, mas o vereador de Campinas, Jota Silva (PSB-SP), quer que o 8 de julho seja relembrado todos os anos. Um projeto do parlamentar propõe que a data fique conhecida como o "Dia do Gol da Alemanha".

Para ele, a ideia não é fazer uma piada, e sim, promover a discussão sobre a situação do futebol brasileiro. Jota Silva, que também é locutor esportivo, protocolou o projeto nesta segunda-feira, 3, na Câmara de Vereadores de Campinas.

adblock ativo