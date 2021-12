Venus Williams se envolve em acidente de carro com vítima fatal

A tenista norte-americana Venus Williams se envolveu num acidente de carro que deixou uma vítima fatal, afirmou a polícia da Flórida nesta quinta-feira. Segundo os policiais, a atleta, ex-número 1 do mundo, foi culpada pelo acidente que causou a morte de Jerome Barson, de 79 anos.

De acordo com relatório da polícia, Venus dirigia um Toyota Sequoia, ano 2010, quando teria furado sinal vermelho, segundo testemunhas. Ela acabou entrando no caminho do carro dirigido pela esposa da vítima, Linda Barson. Jerome permaneceu duas semanas internado, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O acidente, ocorrido no dia 9 deste mês, ainda está sob investigação. A tenista não foi multada ou acusada ainda.

De acordo com o advogado da tenista, Malcolm Cunningham, Venus "demonstrou suas mais profundas condolências à família que perdeu um dos seus entes amados". Ele garantiu que a atleta cruzou a rua quando o sinal estava verde.

