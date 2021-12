Vendas de ingressos para Olimpíadas começam nesta quinta

Cerca de 500 mil ingressos para os Jogos Olímpicos Rio 2016 - incluindo as sessões mais procuradas, como finais e semifinais - serão colocados à venda a partir desta quinta, 21. O novo lote estará disponível no site www.rio2016.com/ingressos, a partir das 10h. Poderão ser comprados tickets para as cerimônias de abertura e de encerramento da Olimpíada.

Os interessados poderão comprar ainda ingressos para os jogos de futebol masculino e feminino (no Rio de Janeiro e nas cidades-sede), para a natação e para o atletismo, inclusive para a final dos 100 metros, que deve contar com o atleta jamaicano Usain Bolt. Partidas de handebol, de polo aquático e competições de hipismo e tiro com arco também constam do pacote desse primeiro dia.

Na sexta-feira, 22, às 10h, serão oferecidas oportunidades para quem quiser assistir a finais, semifinais e jogos de outras fases de esportes como o basquetebol, voleibol e vôlei de praia.

O diretor de Ingressos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Donovan Ferreti, explicou que a maior parte desses ingressos vem da liberação de contingência. "Em algumas arenas, havíamos dimensionado, por cautela, espaços maiores para plataformas de câmera e equipamentos de TV. Esses assentos inicialmente bloqueados agora estarão à venda."

Venda direta

As vendas diretas - sem sorteio - são feitas somente pelo site, com cartão de crédito Visa e com a Solução de Pagamento Virtual. Cerca de 60% dos ingressos custam até R$100, e o pagamento pode ser efetuado em até três vezes sem juros.

Para comprar os ingressos, o torcedor pode escolher até seis sessões, selecionar de quatro a seis ingressos para cada uma delas e concluir a compra em até 30 minutos. Quem preferir pagar pela internet deve criar uma conta virtual e fazer a carga do valor antes de realizar a compra. Caso a opção de pagamento seja via boleto, é preciso fazer a recarga com um mínimo de 48 horas de antecedência.

Idosos e cadeirantes terão direito ao desconto em todas as categorias de preço. Estudantes terão direito à meia-entrada na menor categoria de preço em todas as sessões.

