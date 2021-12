Venda para Ba-Vi nas bilheterias da Fonte é antecipada

O consórcio que administra a Arena Fonte Nova informou nesta quarta-feira, 17, que a venda de ingressos na Arena Fonte Nova para o Ba-Vi deste domingo, 21, às 16 horas, será antecipada para às 14 horas de hoje (quarta, 17), nas bilheterias do estádio.

Anteriormente, o início da venda no local estava programada apenas para às 08 horas da quinta-feira, 16. Os torcedores rubro-negros terão ingressos à venda na bilheteria Norte (Ladeira Fonte das Pedras) e os tricolores, na bilheteria Sul (Dique do Tororó).

A venda de ingressos para a partida começou na última terça-feira, 16, nas lojas Ticketmix dos shopping Iguatemi, Paralela e Salvador, ou pelo site Futebol Card.

Os bilhetes mais baratos custam R$ 25 (meia entrada - arquibancada) e os mais caros, R$ 165. No primeiro dia de venda, 14,5 mil ingressos já foram vendidos, sendo 8,5 mil deles destinados para o programa de sócios Sou Mais Vitória.

O clássico, válido pela oitava rodada do Brasileirão, será o primeiro na elite do futebol nacional depois de 10 anos e, a depender da combinação de resultados, pode deixar os dois representantes baianos no G4.

Os ingressos também serão vendidos no domingo, dia do jogo, na própria Arena, a partir das 8h.

