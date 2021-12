Venda de ingressos para o Ba-Vi segue nesta quarta-feira

Torcedores da dupla Ba-Vi fazem filas desde o início da manhã desta quarta-feira, 29, nos pontos de vendas onde estão sendo comercializados ingressos para o clássico que será disputado no próximo sábado, 3, válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador.



Com quase 20 mil ingressos vendidos na noite desta terça-feira, 29, o Ba-Vi terá mesmo casa cheia. Nesta quarta-feira, foi iniciada a venda dos bilhetes para os torcedores do Leão, já que até o dia anterior, apenas os torcedores do Bahia - time mandante - tiveram acesso aos ingressos.



As entradas para a torcida do Vitória custam R$ 80 (inteira). Nesta quarta foi iniciada a vendas apenas para os Sócios-Torcedores. Por isso é necessário a apresentação da carteira do Sou Mais Vitória e do RG.

Os bilhetes estão sendo comercializados na Loja do Leão, no Shopping Capemi, e também nas bilheterias do Barradão desde as 9h. Na sexta-feira, 2, será liberada a venda para os demais torcedores.

Para os rubro-negros foram disponibilizados 4.529 ingressos. Já para os torcedores do Bahia, a comercialização dos ingressos continuam pela internet, e nas bilheterias EGD (sócio) e Norte da Fonte Fonte, das 9 às 17 horas.



Os bilhetes mais baratos são para o setor Super Norte, que custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).



Este será o primeiro clássico de 2015 onde não haverá a presença das maiores organizadas, Bamor e Imbatíveis, suspensas por quatro e três meses respectivamente, após brigas fora dos estádios.

